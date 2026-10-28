வேப்பனஹள்ளி வழியாக ஆவல்நத்தம் மீண்டும் பஸ் இயக்க கோரிக்கை
வேப்பனஹள்ளி வழியாக ஆவல்நத்தம் மீண்டும் பஸ் இயக்க கோரிக்கை
ADDED : அக் 28, 2026 05:54 AM
கிருஷ்ணகிரி: வேப்பனஹள்ளி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களுக்கு கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து நகர மற்றம் புறநகர் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இதன் மூலம் வேப்பனஹள்ளி மற்றும் மாநில எல்லையோர மலை கிராமங்களில் இருந்து பொதுமக்கள் மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள் சென்று வருகின்றனர். கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து வேப்பனஹள்ளி, கொத்தகிருஷ்ணப்பள்ளி வழியாக ஆவல்நத்தம் கிராமத்திற்கு புறநகர் பஸ் இயக்கப்பட்டு வந்தது. கடந்த, சில மாதங்களுக்கு முன் இந்த பஸ் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாலை நேரங்களில் மாணவ, மாணவியர் பள்ளி, கல்லுாரி முடிந்து வீடு திரும்புவதற்கு சிரமமடைந்து வருகின்றனர். மேலும், ஒரு மணி நேரம் காத்திருக்கும் சூழலும் உள்ளது. எனவே கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து வேப்பனஹள்ளி வழியாக ஆவல்நத்தத்திற்கு மீண்டும் பஸ் சேவையை இயக்க, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்