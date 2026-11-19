ADDED : நவ 18, 2026 05:47 AM
கிருஷ்ணகிரி:உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுக்கு உடனே நிதி ஒதுக்கக்கோரி, மா.கம்யூ., கட்சி சார்பில்,
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி அலுவலகம் முன் நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
நடந்தது. வட்ட செயலாளர் பெரியசாமி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர்
சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் கோரிக்கை குறித்து பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில்,
தமிழ்நாடு அரசு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களை முடக்கக்கூடாது.
மழைக்கால வெள்ளப்பெருக்கு அவசர தேவைகளுக்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும்.
மத்திய அரசின் நிதி ஆணைய நிதியை உடனே ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். மாநில
நிதிநிலை அறிக்கையில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை உடனடியாக உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுக்கு வழங்க வேண்டும். கவுன்சிலர்கள், வார்டுகளுக்கு
செய்ய வேண்டிய பணிகளுக்கு நிதியை உடனே முறையாக வழங்க வேண்டும்.
மத்திய, மாநில அரசுகள், உடனே உள்ளாட்சி நிதிகளை விடுவிக்க வேண்டும்
என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கண்டன
கோஷங்களை எழுப்பினர்.
* ஊத்தங்கரை டவுன் பஞ்., அலுவலகம் எதிரே,
மா.கம்யூ., சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், வட்ட செயலாளர் சபாபதி
தலைமையில் நடந்தது. மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் நஞ்சுண்டன் பேசினார்.