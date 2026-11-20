ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர் சங்கம் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர் சங்கம் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 20, 2026 01:40 AM
கிருஷ்ணகிரி: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் முன், நேற்று மாலை கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் கோபால கண்ணன் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் சென்னப்பன், பொருளாளர் செந்தில்குமார், பி.டி.ஓ., ஒருங்கிணைப்பாளர் சரவணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். மகளிர் துணைக்குழு அமைப்பாளர் கனிமொழி, மகளிர் ஒருங்கிணைப்பாளர் மணிமேகலை, அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட தலைவர் நந்தகுமார், முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சந்திரன் ஆகியோர்
கோரிக்கை குறித்து பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், வெற்றி வீடு திட்டம் உள்ளிட்ட வீடுகள் கட்டும் திட்டத்திற்கு தனியாக துணை பி.டி.ஓ., பணியிடம் ஏற்படுத்த வேண்டும். வெற்றி வீடு திட்டத்தை அவசரகதியில் அமுல்படுத்துவதை கைவிட்டு, பயனாளிகள் தேர்வுக்கு போதிய கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும். ஊரக செயலாளர்களுக்கு தேர்வுநிலை, சிறப்புநிலை ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும். ஊராட்சி செயலர்களை டி.ஏ.பி.எஸ்., ஓய்வூதிய திட்டத்தில் இணைக்க வேண்டும். காலியாக உள்ள, 1,500க்கும் மேற்பட்ட ஊராட்சி செயலர் பணியிடங்களை உடனே நிரப்ப வேண்டும். விபிஜி ராம்ஜி திட்ட கணினி உதவியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்து காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கண்டன
கோஷங்களை எழுப்பினர்.
* தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர் சங்கத்தின் சார்பில், தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் முகமது இலியாஸ் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் தர்மன், பொருளாளர் வினோத்குமார், மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் பிரின்ஸ், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் தெய்வானை ஆகியோர் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினர்.