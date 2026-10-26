டெங்கு தடுப்பு பணி ஆலோசனை கூட்டம்

UPDATED : அக் 25, 2026 03:01 AM
ADDED : அக் 25, 2026 02:15 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில், டெங்கு தடுப்பு மற்றும் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம், கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் தலைமையில் நேற்று நடந்தது. கூட்டத்தில், டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவது,
மழைக்காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை பணிகள், தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்றுதல், கொசு உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் குறித்து, கமிஷனர் விரிவாக ஆலோசித்தார்.மேலும், வெறிநாய் தடுப்பூசி முகாம்களை தொடர்ந்து நடத்துதல், தெருநாய்களை மனிதாபிமான முறையில் பிடித்து, கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசி செலுத்தும் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துதல், வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் உருவாகும் குப்பையை, 4 வகைகளாக பிரித்து வழங்குவதன் அவசியம் குறித்தும், மாநகராட்சி அலுவலர்களுக்கு, கமிஷனர் அறிவுறுத்தினார். மாநகர நல அலுவலர் அஜிதா மற்றும் துப்புரவு அலுவலர்கள், ஆய்வாளர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள் பங்கேற்றனர்.