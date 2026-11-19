கார்த்திகை மாதம் பிறப்பு மாலை அணிந்து விரதம் துவக்கிய ஐயப்ப பக்தர்கள்
கார்த்திகை மாதம் பிறப்பு மாலை அணிந்து விரதம் துவக்கிய ஐயப்ப பக்தர்கள்
ADDED : நவ 18, 2026 05:41 AM
கிருஷ்ணகிரி:கார்த்திகை மாத பிறப்பையொட்டி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள ஐயப்பன் கோவில்களில் மாலை அணிந்து பக்தர்கள் விரதத்தை துவக்கினர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் கார்த்திகை மாதம் முதல் தேதி ஐயப்ப பக்தர்கள், தங்களது குருசாமியிடம் மாலை அணிந்து, 48 நாள்கள் விரதம் மேற்கொண்டு, தினமும் பூஜை செய்து, இருமுடி கட்டி கேரள மாநிலத்திலுள்ள சபரிமலைக்கு சென்று, 18 படிகளை கடந்து ஐயப்ப சுவாமியை வழிபடுவது வழக்கம். நேற்று கார்த்திகை மாத பிறப்பையொட்டி ஏராளமான ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து தங்களது விரதத்தை துவங்கினர்.
பர்கூர் ஐயப்பன் கோவிலில், அதிகாலை, 3:00 மணிக்கு சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகளும், பூஜைகளும் நடந்தன. ஐயப்பன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். தொடர்ந்து, பர்கூர் மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள ஏராளமான ஐயப்ப பக்தர்கள் வரிசையில் நின்று குருசாமியிடம் மாலை அணிவித்து கொண்டு விரதத்தை துவக்கினர். அப்போது கோவிலில் ஐயப்ப சரண கோஷம் முழங்கியது.
கார்த்திகை மாதம் பிறந்ததையொட்டி, நேற்று கிருஷ்ணகிரியில், சேலம் சாலையில் உள்ள ஐயப்பன் கோவிலில், சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் மாலை அணிந்து கொண்டனர். இதையொட்டி, ஐயப்பனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் மற்றும் அலங்காரம் நடந்தது. நேற்று, சிறுவர்கள், பெண்கள் உள்பட, 500க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிந்து கொண்டனர். மாலை அணிந்து விரதத்தை துவங்கிய ஐயப்ப பக்தர்கள், தினமும் காலை, மாலை நேரங்களில் புனித நீராடி, கோவில்களில் சுவாமி தரிசனம் செய்து பஜனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.