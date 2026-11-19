விஷ்ணுபதி புண்ணிய கால சிறப்பு பூஜை பெருமாள் கோவிலில் பக்தர்கள் தரிசனம்
விஷ்ணுபதி புண்ணிய கால சிறப்பு பூஜை பெருமாள் கோவிலில் பக்தர்கள் தரிசனம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:43 AM
ஓசூர்:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், ஓசூர் வெங்கடேஷ் நகரில், மலை மீதுள்ள மிகவும் பழமையான
லட்சுமி வெங்கட்ரமண சுவாமி கோவிலில், கார்த்திகை மாத பிறப்பு மற்றும்
விஷ்ணுபதி புண்ணிய காலத்தை முன்னிட்டு, நேற்று சுவாமிக்கு சிறப்பு
பூஜை நடந்தது.
திரளான பக்தர்கள், 'ஓம் நமோ நாராயணா' என்ற
திருநாமத்தை உச்சரித்தபடியே, கோவிலில் உள்ள கொடிமரத்தை, 27 முறை
வலம் வந்து வழிபட்டனர். முன்னதாக, மூலவர் பெருமாளுக்கு, பால்,
தயிர், தேன் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம்
செய்யப்பட்டு, சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி பக்தர்களுக்கு
அருள்பாலித்தார்.கோவிலில் உள்ள கொடிமரத்திற்கு சிறப்பு பூஜை
செய்யப்பட்டன. விஷ்ணுபதி புண்ணிய காலத்தில் செய்யப்படும் இந்த
வழிபாட்டால், குடும்பத்தில் செல்வ வளம் பெருகி, நீண்டகால
நிதிச்சுமைகள் மற்றும் கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். திருமணம் கை கூடும்.
தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் உள்ள தடைகள் நீங்கி, புதிய
முன்னேற்றம் கிடைக்கவும் என்ற நம்பிக்கை பக்தர்கள் மத்தியில் உள்ளது.