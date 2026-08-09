சனாதன தர்ம சைதன்ய பாத யாத்திரை திருமலை திருப்பதிக்கு புறப்பட்ட பக்தர்கள்
சனாதன தர்ம சைதன்ய பாத யாத்திரை திருமலை திருப்பதிக்கு புறப்பட்ட பக்தர்கள்
ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 AM
சூளகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி அருகே கோபசந்திரம் தட்-சிண திருப்பதி வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோவிலிலிருந்து, ஆண்டு-தோறும் திருமலை திருப்பதி கோவிலுக்கு, வெங்கடேஸ்வரா சேவா டிரஸ்ட் சார்பில், 11ம் ஆண்டு சனாதன தர்ம சைதன்ய பாத யாத்திரை பயணம் நேற்று காலை துவங்கியது. முன்னதாக, தட்-சிண திருப்பதி வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
சூளகிரி சுற்றுப்புற கிராமங்களை சேர்ந்த, 500க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள், திருமலை திருப்பதி நோக்கி பாத யாத்திரையை துவங்-கினர். தினமும் அதிகபட்சம், 35 கி.மீ., துாரம் பயணம் செய்யும் பாத யாத்திரை குழுவினர், 250 கி.மீ., துாரம் பயணித்து, வரும், 14ம் தேதி திருமலை திருப்பதி கோவிலை சென்றடைய உள்-ளனர். காமன்தொட்டி, அத்திமுகம், பலமனேரி, பங்காரு-பேட்டை, காணிபாக்கம் வழியாக பாத யாத்திரை குழுவினர் செல்-கின்றனர்.அதேபோல், தேன்கனிக்கோட்டை வெங்கடேஸ்வரா சுவாமி பாத யாத்திரை கமிட்டி சார்பில், 14ம் ஆண்டு சனாதன தர்ம சைதன்ய பாத யாத்திரை நேற்று புறப்பட்டது. தேன்கனிக்-கோட்டை கவி லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி, பேட்டராய சுவாமி, ராம ஆஞ்சநேயர் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை செய்து, 100க்கும் மேற்-பட்ட பக்தர்கள் பாதயாத்திரையை துவங்கினர். வரும், 14ம் தேதி பக்தர்கள் கோவிலை சென்றடைய உள்ளனர். தினமும், 40 கி.மீ., வீதம், 290 கி.மீ., துாரம், ஹரிநாம பஜனையை இசைத்தபடி, பக்-தர்கள் நடை பயணமாக கோவிலை அடைகின்றனர்.