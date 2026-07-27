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ரேணுகா எல்லம்மா தேவி கோவில் திருவிழாவில் பக்தர்கள் தரிசனம்
ரேணுகா எல்லம்மா தேவி கோவில் திருவிழாவில் பக்தர்கள் தரிசனம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:06 AM
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பாகலுார்: ஓசூர் அருகே பாகலுார் ரேணுகா எல்லம்மா தேவி கோவில் திரு-விழா நடந்தது. இதையொட்டி, நேற்று முன்தினம் இரவு கங்கா பூஜை நடந்தது. நேற்று காலை, 7 புனித கலசங்கள் அலங்கரிக்-கப்பட்டு, மேளதாளங்கள் முழங்க, பக்தர்களின் பக்தி பாடல்கள் மற்றும் நடனங்களுடன், பாகலுார் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழி-யாக ஊர்வலமாக சென்றது.
தொடர்ந்து, ரேணுகா எல்லம்மா தேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரம், தீபாராதனை உள்ளிட்ட விசேஷ பூஜை நடந்தது. அம்மன் உற்சவ மூர்த்தியை மலர் அலங்காரத்துடன் பக்தர்கள் தோளில் சுமந்து ஊர்வலமாக எடுத்து சென்றனர். பாகலுார் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.