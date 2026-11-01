ரூ.1,000க்கு மேல் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை கிருஷ்ணகிரி டாஸ்மாக்கில் நாளை முதல் அமல்
ரூ.1,000க்கு மேல் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை கிருஷ்ணகிரி டாஸ்மாக்கில் நாளை முதல் அமல்
ADDED : அக் 31, 2026 05:40 AM
கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்ட டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை கடைகளில் நாளை (நவ.,1-ம் தேதி) முதல்
ஒரு விற்பனையில், 1,000- ரூபாய்க்கு மேல் வாங்கப்படும் மதுபானங்கள்,
மின்னணு பரிவர்த்தனை முறையில் மட்டுமே பணம் செலுத்த வேண்டும்.
இதுகுறித்து, கிருஷ்ணகிரி டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் செங்கிஸ்கான் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டத்தில், டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை கடைகளில் மதுபானங்களை
வாங்கும் போது புகார் வருகிறது. குறிப்பாக, ரொக்கம் பணம் கையாளுவது,
நுகர்வோருக்கு ஏற்படும் இடையூறுகளை தவிர்க்க நாளை முதல் ஒரு
விற்பனையில், 1,000- ரூபாய்க்கு மேல் மற்றும் வரும் ஜன.,1-முதல், 500-
ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனை செய்யப்படும் மதுபானங்களுக்கு மின்னணு
பரிவர்த்தனை முறையில் மட்டுமே பணம் செலுத்த வேண்டும். நுகர்வோர்
எளிமையாக இணையவழி மதுபான முன்பதிவு முறையின் மூலம் தொகையை செலுத்தி,
மது பானங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.