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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மாற்றுத்திறனாளி பலி: போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் தர்ணா

மாற்றுத்திறனாளி பலி: போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் தர்ணா

மாற்றுத்திறனாளி பலி: போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் தர்ணா

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:18 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:18 AM

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ஊத்தங்கரை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், எட்டிப்பட்டியை சேர்ந்த பிரகாஷ், 38, மாற்றுத்திறனாளி. இவர் சிங்காரபேட்டையிலிருந்து கடந்த 14ல், எட்டிப்பட்டி கிராமத்திற்கு யமஹா கிரக்ஸ் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார். வழியில் அவரிடம் லிப்ட் கேட்டு வந்த நடுப்-பட்டியை சேர்ந்த மகேஸ்வரி என்பவரும் பின்னால் அமர்ந்தி-ருந்தார்.

அப்போது, சிங்காரபேட்டை நோக்கி தசரதன், 55, என்பவர், அவ-ரது அக்கா மகள் ஜனனி, 27,யுடன் பஜாஜ் பிளாட்டினா பைக்கில் எதிரே வந்தார். இரு பைக்குகளும் நேருக்கு நேர் மோதின.

அப்-போது அங்கு சென்னகிருஷ்ணன், அவரது மனைவி பார்வதி வந்த டி.வி.எஸ். எக்ஸ்.எல்., மொபட்டும் விபத்தில் சிக்கியது. இந்த விபத்தில் பிரகாஷ், மகேஸ்வரி, ஜனனி, தசரதன், சென்னகிருஷ்ணன், பார்-வதி ஆகிய 6 பேர் காயமடைந்தனர்.இதில் பலத்த காயமடைந்த பிரகாஷ், மேல் சிகிச்சைக்காக புதுச்-சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். பிரகாஷின் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்வதற்கான, ஒப்புதல் கடிதத்தை பெற அவரது உறவினர்கள் நேற்று மதியம் சிங்காரபேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் சென்றனர். அப்போது, விபத்துக்கு மாற்றுத்திறனாளி-யான பிரகாஷ்தான் காரணம் என்றும், அவர் கவனக்குறைவாக வாகனத்தை ஓட்டினார். அவரிடம் ஓட்டுநர் உரிமம், ஹெல்மெட் இல்லை என்று போலீசார் குற்றம் சாட்டினர்.

இதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த உறவினர்கள், 'ஒரு மாற்றுத்திற-னாளி, எப்போதுமே நிதானமாகத்தான் வாகனம் ஓட்டுவார். அவ-ரிடம் ஓட்டுனர் உரிமம் உள்ளது. தவறு செய்த மற்றவர்களை விட்டுவிட்டு, உயிரிழந்தவர் மீது பழி போடுவது என்ன நியாயம் என கூறி உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள், போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இன்ஸ்பெக்டர் லட்சுமி விபத்து குறித்து, உரிய விசாரனை நடத்து-வதாக கூறியதையடுத்து கலைந்து சென்றனர்.

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