தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு கட்சியை வலுப்படுத்த தி.மு.க., மறுசீரமைப்பு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு கட்சியை வலுப்படுத்த தி.மு.க., மறுசீரமைப்பு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 16, 2026 03:30 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி, தி.மு.க., கிழக்கு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஊத்தங்கரை, பர்கூர், கிருஷ்ணகிரியில், தி.மு.க., மறுசீரமைப்பு கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் தலைமை வகித்தார். தி.மு.க., மேலிடப்பார்வையாளர்களான முன்னாள் எம்.பி., கிருஷ்ணசமி, தி.மு.க., மகளிர் தொண்டரணி மாநில செயலாளர் நாமக்கல் ராணி ஆகியோர் பேசியதாவது:தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், மற்றும் இளைஞரணி செயலாளரும், எதிர்கட்சி தலைவருமான உதயநிதி ஆகியோர் கட்சியை கட்டமைக்க, புதிய விதிகள், முடிவுகளை அறிவித்துள்ளனர். அதன்படி, 30,000 பேருக்கு ஒன்றியம், 40,000 பேருக்கு நகரம், 15,000 பேருக்கு பேரூர் நிர்வாகிகள் நியமிக்க வேண்டும். கட்சியில் இளைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட விதிகளை வகுத்துள்ளனர். இதில், அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கட்சி தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு, விதிகளுக்கு உட்பட்டு, வளர்ச்சியின் பாதைக்கு செல்ல பாடுபட வேண்டும். தி.மு.க., ஆட்சி சாதனைகளையும், தற்போதைய ஆட்சியின் குளறுபடிகளையும் வீடுகள் தோறும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். தி.மு.க., எதிர்கட்சியாக செயல்படும் போது, கூடுதல் எழுச்சியோடு இருக்கும் என்பதை மீண்டும் நிரூபிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் பேசினர்.
கிழக்கு மாவட்ட அவைத்தலைவர் தட்ரஹள்ளி நாகராஜ், மாநில வர்த்தகரணி துணை செயலாளர் சீனிவாசன், மாநில அமைப்புசாரா ஓட்டுரணி செயலாளர் செங்குட்டுவன், ஒன்றிய செயலாளர்கள், நகர பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.