கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் கிருஷ்ணகிரியில் நாய் கண்காட்சி
கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் கிருஷ்ணகிரியில் நாய் கண்காட்சி
ADDED : ஆக 03, 2026 01:41 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அகில இந்திய மாங்கனி கண்காட்சியில் நேற்று நடந்த நாய் கண்காட்சியில், 33 வகையான நாய்கள் பங்கேற்றன.
கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரி மைதானத்தில் நடந்து வரும், 32வது அகில இந்திய மாங்கனி கண்காட்சியில், நேற்று கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில், நாய் கண்காட்சி நடந்தது. இதில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து, டால்-மேஷன், ஜம்கோர்சா, கிரேட்டேன், லேபர்டார், கோல்டன் ரிட்-ரைவர், ஜெர்மன் செப்பர்டு, ராட்வீலர், ராஜபாளையம், சிப்பி-பாறை, புல்லிகுட்டா என, 33 வகையான, 172 நாய்கள் பங்கேற்-றன.இந்நாய்களுக்கு நடந்த பல்வேறு சோதனையில், 'ஓவர் ஆல் சாம்பியன்ஷிப்' பட்டத்தை, வெளிநாட்டு இனங்களில் ஜோலார்-பேட்டையை சேர்ந்த அருள் உதயராஜ் என்பவரின், 'பெல்ஜியம் மெலிநோய்ஸ்' என்ற இனமும், வரட்டனப்பள்ளியை சேர்ந்த சூரத் என்பவரின் 'சிப்பிபாறை' மற்றும் 'நாட்டு நாயினம்', பப்பி வகையில் ராகவேந்திரன், குணசேகரன் ஆகியோரின் நாய்களுக்கு பரிசு கோப்பை மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும் இப்போட்டியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து நாய்க-ளுக்கும் பரிசு கோப்பை மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவர் சரத் நடுவ-ராக செயல்பட்டார். இக்கண்காட்சியை கலெக்டர் தினேஷ்குமார் பார்வையிட்டார். முன்னதாக, போட்டிக்கு வந்த அனைத்து நாய்க-ளுக்கும், மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.