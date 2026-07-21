ஏரிக்கரையில் மேய்ந்த ஆடுகளை கடித்து குத-றிய நாய்கள்
ஏரிக்கரையில் மேய்ந்த ஆடுகளை கடித்து குத-றிய நாய்கள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:19 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி அடுத்த பெத்ததாளாப்பள்ளி பஞ்.,க்குட்பட்ட மண்ணுகுட்டையை சேர்ந்தவர் ஆண்டியப்பன். இவர், வீட்டில், 2 குட்டிகள் உள்-பட, 9 செம்மறி ஆடுகளை வளர்த்து வருகிறார். நாள்தோறும் ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விட்டு, மாலையில் வீட்டருகே உள்ள பட்டியில் அடைப்-பது வழக்கம். நேற்று காலை, 10:00 மணியளவில் ஆடுகளை பெத்ததாளப்பள்ளி ஏரி அருகே மேய்ச்-சலுக்காக கட்டிவிட்டு மதியம் சாப்பிட வீட்டிற்கு வந்துள்ளார்.
அப்போது, அங்கு சுற்றித்திரிந்த நாய்கள் கூட்டம், ஆடுகளை துரத்தி கடித்துள்ளன. கயிறால் ஆடுகள் கட்டப்பட்டு இருந்ததால், அவைகளால் தப்ப முடிய வில்லை. ஆடுகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அருகிலிருந்தவர்கள் வந்து, நாய்களை துரத்தினர். நாய்கள் கடித்து குதறியதில், 4 ஆடுகள் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகின. மேலும், 2 ஆடுகளை படுகாயங்களுடன் கிருஷ்-ணகிரி கால்நடை மருத்துவமனைக்கு தூக்கி சென்றனர்.