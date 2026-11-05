தென்பெண்ணை ஆற்றையொட்டி செல்லும் கழிவுநீர் கால்வாய் துார்வாரும் பணி துவக்கம்
தென்பெண்ணை ஆற்றையொட்டி செல்லும் கழிவுநீர் கால்வாய் துார்வாரும் பணி துவக்கம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:05 AM
கிருஷ்ணகிரி,:காவேரிப்பட்டணத்தில்,
தென்பெண்ணை ஆற்றையொட்டி செல்லும் கழிவுநீர் கால்வாய் துார்வாரும்
பணியை, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள்
ஆய்வு செய்தார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டணம் தென்பெண்ணை
ஆற்றையொட்டி கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கால்வாய்
வழியாக செல்லும் கழிவுநீரை, சுத்திகரித்து ஆற்றில் விடும்
திட்டத்துடன், அம்பேத்கர் நகரில் வடிகால் தொட்டிகளுடன் கூடிய
சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை பயன்பாட்டிற்கு
வரவில்லை. மேலும், கால்வாய் துார்வாராமல், கழிவுநீர் நேரடியாக
ஆற்றில் கலந்து வந்தது.
இந்நிலையில், கிருஷ்ணகிரி, த.வெ.க., -
எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள், தங்கள் சொந்த நிதியில்
இருந்து கால்வாய் துார்வாரும் பணியை மேற்கொண்டுள்ளனர். இப்பணியை
நேற்று ஆய்வு செய்த எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
காவேரிப்பட்டணம் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் நீண்டக்கால
கோரிக்கையை நிறைவேற்ற, கால்வாய் துார்வாரும் பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 6 கி.மீ., தொலைவிற்கு கால்வாய்
துார்வாரப்படுகிறது. இப்பணிகள் வரும், 15 நாட்களுக்குள் முடிக்க
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சுத்திகரிப்பு நிலையம் புனரமைத்து
பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர, தமிழக முதல்வர் மற்றும் நீர்வளத்துறை
அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று விரைந்து நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும். இதன் மூலம் தென்பெண்ணை ஆற்றில் கழிவுநீர் கலப்பதை
முற்றிலும் தடுக்க முடியும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.