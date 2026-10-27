சந்தாபுரம் வாய்க்கால் துார்வாரும் பணி

UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 AM
ADDED : அக் 27, 2026 06:32 AM
கிருஷ்ணகிரி: காவேரிப்பட்டணம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மிட்டஹள்ளி பஞ்.,, விஸ்வா நகர் பகுதியில், நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சந்தாபுரம் வாய்க்கால் துார்வாரும் பணிகளை மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார், கிருஷ்ணகிரி, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன் துவக்கி வைத்தனர். சந்தா
புரம் வாய்க்கால் நீர், சுக்கராண்டஹள்ளி ஏரி மற்றும் தாளமடுவு குட்டைக்கு செல்கிறது.
இந்த கால்வாய், 4 கி.மீ., துாரத்திற்கு துார்வாரப்பட உள்ளது. இப்பணிகளால் சந்தாபுரம் மற்றும் சவுளூர் கிராம பகுதிகளில் உள்ள, 104 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது. மேலும், இக்கால்வாய் காவேரிப்பட்டணம் டவுன் பஞ்.,த்தை ஒட்டி உள்ளதால், வெள்ளப்பெருக்கு காலங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தி வந்தது. தற்போது துார்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்வதால், நீர் ஊருக்குள் புகாத வண்ணம் எளிதில் வெளியேற்றப்பட்டு, ஆற்றில் மழைநீர் கலக்கும். பணியின்போது, நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் சபரிநாதன், உதவி பொறியாளர் பொன்னிவளவன், கிருஷ்ணகிரி தாசில்தார் ராஜலட்சுமி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.