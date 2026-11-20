காட்டிநாயனப்பள்ளியில் ஒரு மாதமாக குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர்
காட்டிநாயனப்பள்ளியில் ஒரு மாதமாக குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர்
ADDED : நவ 20, 2026 01:42 AM
கிருஷ்ணகிரி:காட்டிநாயனப்பள்ளியில், கடந்த ஒரு மாதமாக குழாய் உடைந்து குடிநீர் வீணாகி
வருகிறது.
கிருஷ்ணகிரி காட்டிநாயனப்பள்ளி கிராமத்தில் இருந்து காலனிக்கு செல்லும் சாலையோரம் பஞ்., குடிநீர் குழாய் உள்ளது. இக்குழாய் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன் உடைந்து தண்ணீர் வீணாகியது. இதையடுத்து பொதுமக்கள், குழாயை சுற்றிலும், சைக்கிள் டியூப்பை சுற்றி கட்டியதால், தண்ணீர் வெளியேறுவது நின்றது.
கடந்த, 15 நாட்களுக்கு முன், அக்குழாய் மீது கொட்டி வைத்திருந்த குப்பைக்கு, சிலர் தீ வைத்து எரிந்தனர். இதனால் குடிநீர் குழாய் மீது கட்டியிருந்த, சைக்கிள் டியூப் எரிந்ததால், மீண்டும் குழாயில் இருந்து தண்ணீர் வீணாகி வெளியேறி, சாலையில் ஆறாக ஓடுகிறது. இதனால், சாலை முற்றிலும் சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளது. இது குறித்து பஞ்., செயலாளரிடம் அப்பகுதி மக்கள் பல முறை தெரிவித்தும், அவர் கண்டு கொள்ளவில்லை என பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தனர். எனவே, குழாய் உடைப்பை உடனே சரி செய்ய, அப்
பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள்
விடுத்துள்ளனர்.