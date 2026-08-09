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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/﻿ அரசு பஸ்சை மறித்த பயணிக்கு உயிர் பயம் காட்டிய டிரைவர்

﻿ அரசு பஸ்சை மறித்த பயணிக்கு உயிர் பயம் காட்டிய டிரைவர்

﻿ அரசு பஸ்சை மறித்த பயணிக்கு உயிர் பயம் காட்டிய டிரைவர்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:29 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:29 AM

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பாகலுார்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரிலிருந்து பாகலுார் வழியாக பேரிகைக்கு ஆக., 6ம் தேதி காலை, '2 ஏ' என்ற அரசு டவுன் பஸ் சென்றது. அச்சந்திரம் பஸ் ஸ்டாப்பில் பயணி ஒருவரை இறக்கி விடாமல், தும்மனப்பள்ளி பஸ் ஸ்டாப்பிற்கு டிரைவர் ரமேஷ் ஓட்டிச்சென்றார்.

அங்கு இறங்கிய அந்த பயணி, பஸ் முன் நின்று கொண்டு, 'அச்சந்திரம் பஸ் ஸ்டாப்பில் ஏன் இறக்கி விடவில்லை' என, டிரைவரிடம் கேட்டுள்ளார். பதில் அளிக்காமல் ரமேஷ், பஸ்சை இயக்கியதால், முன்பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த பயணி, உயிருக்கு பயந்து, பஸ்சின் முன் பகுதியில் ஏறி நின்றார்.

அதன்பின், 1 கி.மீ., துாரம் பஸ்சை டிரைவர் ஓட்டி சென்றார். இதை, பஸ்சில் இருந்த பயணியர் வீடியோவாக எடுத்தனர். நேற்று முன்தினம், ரமேஷ் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

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