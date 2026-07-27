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'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு

'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:08 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:08 AM

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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில், அண்ணாமலையின், 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பாக, 'போதை இல்லா கிருஷ்ணகிரி' என்ற போதை பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பேரணி நேற்று நடந்தது.

முன்னாள் எம்.பி., நரசிம்மன் தலைமை வகித்தார். கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை காந்திசிலை அருகில் துவங்கிய பேரணி, காந்திசாலை வழியாக ரவுண்டானா சென்று கார்னேசன் திடலில் நிறைவு பெற்றது. விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கையில் ஏந்தியவாறு பொதுமக்களுக்கு துண்டு பிரசு-ரங்களை வழங்கி, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். முன்னதாக போதை பொருள் எதிர்ப்பு உறுதிமொழியை அனைவரும் ஏற்-றனர். பேரணியில், 500க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.

பேரணியில், முன்னாள்

எம்.பி., நரசிம்மன் பேசியதாவது: செப்., 20ல் அண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரிக்கு வருகை தரவுள்ளார்.

அப்போது பல லட்சம் பேரை இணைத்து பெண்கள் பாது-காப்பு, பெண்கள் முன்னேற்றம் குறித்த மாநாட்டை நடத்த காத்தி-ருக்கிறோம். குறைந்தபட்சம், 25,000 பெண்களுக்கு இலவச இன்ஸ்சூரன்ஸ் திட்டத்தை அண்ணாமலை தலைமையில் அறி-விக்கிறோம். இந்த இயக்கத்தை, விரைவில் ஒரு அரசியல் இயக்க-மாக மாற்ற, நீங்கள் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வரும், 2031ல் தமிழகத்தை, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்புதான் ஆளும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். போதை இல்லாத தமிழகமாக மாற்ற வேண்டும். அண்ணாமலை, 2031ல் அமைக்கும் ஆட்சிக்கு இன்று கிருஷ்ணகிரியில் அடித்தளம் அமைத்துள்ளோம். ஜாதி, மத, பேதமின்றி, அனைவரும் ஒன்றி-ணைந்து, தமிழகத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம்.

இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

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