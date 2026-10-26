/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/துர்க்கையம்மன் கோவில் மஹா கும்பாபிஷேகம்
ADDED : அக் 26, 2026 01:56 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி போலீஸ் குடியிருப்பில் அமைந்துள்ள முத்து விநாயகர், துர்க்கையம்மன், பாலமுருகன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நேற்று காலை நடந்தது.
இதையொட்டி, கடந்த, 23ல், கணபதி ஹோமம், நவக்கிர ஹோமம், வாஸ்து சாந்தி, கும்ப அலங்காரம், முதற்கால யாகம் நடந்தது. நேற்று முன்தினம் காலை, இரண்டாம் கால யாகம், பூர்ணாஹூதி, மூன்றாம் கால யாகம் ஆகியவை நடந்தது. நேற்று காலை, நான்காம் கால யாகம், கோ பூஜையும், காலை, 7:00 மணிக்கு, கோவில் கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றி மஹா கும்பாபிஷேகமும், தொடர்ந்து மூலஸ்தான சுவாமிகளுக்கு மஹா கும்பாபிஷேகமும் நடத்தப்பட்டது. சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம், தீபாராதனை, சிறப்பு பூஜை, பிரசாதம் வழங்குதல் ஆகியவை நடந்தது. இதில் சுற்று வட்டாரத்தை சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்