/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/வாகனம் மோதி முதியவர் பலி
ADDED : நவ 21, 2026 05:07 AM
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கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி அடுத்த
குருபரப்பள்ளி மேம்பாலம் அருகில், கிருஷ்ணகிரி - ஓசூர் தேசிய
நெடுஞ்சாலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, 65 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவர்
சாலையை கடக்க முயன்றுள்ளார். அப்போது அவ்வழியாக சென்ற அடையாளம் தெரியாத
வாகனம் மோதியதில் பலியானார்.
அப்பகுதியில் யாசகம் பெற்று பிழைப்பு
நடத்தி வந்த அவரது விபரம் தெரியவில்லை. இது குறித்து குருபரப்பள்ளி
வி.ஏ.ஓ., ஆனந்தன் அளித்த புகார்படி, குருபரப்பள்ளி போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.