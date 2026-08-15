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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மயங்கி கிடந்த முதியவர் சாவு

ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மயங்கி கிடந்த முதியவர் சாவு

ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மயங்கி கிடந்த முதியவர் சாவு

ADDED : ஆக 14, 2026 04:44 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:44 AM

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ஓசூர்: ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, கடந்த, 10ல், 65 வயது மதிக்கத்-தக்க முதியவர் மயங்கிய நிலையில் கிடந்தார். அவர் யார் என்று தெரியவில்லை.

அவரை, அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, ஓசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். மேல்சிகிச்சைக்காக கிருஷ்-ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிய நிலையில், நேற்று முன்தினம் இறந்தார். ஓசூர் டவுன் வி.ஏ.ஓ., லட்சுமி அளித்த புகார் படி, ஓசூர் டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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