/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மயங்கி கிடந்த முதியவர் சாவு
ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மயங்கி கிடந்த முதியவர் சாவு
ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மயங்கி கிடந்த முதியவர் சாவு
ADDED : ஆக 14, 2026 04:44 AM
அ நிறம் | அளவு
ஓசூர்: ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, கடந்த, 10ல், 65 வயது மதிக்கத்-தக்க முதியவர் மயங்கிய நிலையில் கிடந்தார். அவர் யார் என்று தெரியவில்லை.
அவரை, அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, ஓசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். மேல்சிகிச்சைக்காக கிருஷ்-ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிய நிலையில், நேற்று முன்தினம் இறந்தார். ஓசூர் டவுன் வி.ஏ.ஓ., லட்சுமி அளித்த புகார் படி, ஓசூர் டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.