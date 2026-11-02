காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் உத்தரவை தள்ளி வைக்கக்கோரி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் உத்தரவை தள்ளி வைக்கக்கோரி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 02, 2026 02:18 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி டாஸ்மாக் குடோன் முன், காலி மது பாட்டில்களை திரும்பப்பெறும் உத்தரவை தள்ளி வைக்கக்கோரி, அனைத்து டாஸ்மாக் கூட்டுக்குழு பணியாளர்கள் சார்பில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் ரவிசந்திரன், செயலாளர் சண்முகம், மாநில அமைப்பாளர் விநாயகன், மாநில செயலாளர் அப்துல் கலீல், பொருளாளர் குமரன், மாநில துணை செயலாளர் நாகராஜ், மாவட்ட செயலாளர் அண்ணாமலை ஆகியோர் கோரிக்கை குறித்து பேசினர்.ஆர்ப்பாட்டத்தில், அரசு உத்தரவில், வாடிக்கையாளருக்கு திரும்ப வழங்க வேண்டிய, 10 ரூபாயை கடை மேற்பார்வையாளர் தன் கையில் இருந்து முன்பணமாக கொடுக்க வேண்டும் என்றும், கடை வசூல் பணத்தில் இருந்து எடுக்கக்கூடாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இடையில் பணம் குறைந்தால், பணியாளரே முழு பொறுப்பு என்பதை ஏற்க முடியாது. ஒப்பந்ததாரர் தவறு செய்தாலும், கடை பணியாளர் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பது மிரட்டல் தொனியில் உள்ளது. 2026 நவ., 1க்கு முன்புள்ள பழைய எம்.ஆர்.பி., பாட்டில்களையும், புதிய திருத்தப்பட்ட விலை பாட்டில்களையும் தனித்தனியாக கணக்கு வைக்க வேண்டும். எனவே, உயர்நீதி மன்ற உத்தரவின் படி பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். காலி மதுபான பாட்டில் திரும்பப்பெறும் உத்தரவை இன்று (நவ.1) அமல் படுத்துவதை, உடனே தள்ளி வைக்க வேண்டும். அனைத்து கூட்டுக்குழு சங்கங்களையும் அழைத்து, பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். கூடுதல் பணியாளர் நியமிக்காமல், கூடுதல் ஊதியம், ஊக்கத்தொகை வழங்காமல் இத்திட்டத்தை அமல்படுத்தக்கூடாது, என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நேற்று நடந்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்தால், மாவட்டத்தில் உள்ள, 110 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டிருந்தன. அதன் ஊழியர்கள், 400 பேர் பணியை புறக்கணித்தனர். இதனால் நேற்று கடை திறக்கும் என டாஸ்மாக் கடை முன் காத்திருந்த மதுப்பிரியர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.