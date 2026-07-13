'மதி சிறகுகள்' தொழில் மையத்தில் தொழில் முனைவு நிதி அலுவலர் பணி
'மதி சிறகுகள்' தொழில் மையத்தில் தொழில் முனைவு நிதி அலுவலர் பணி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:19 AM
கிருஷ்ணகிரி: 'மதி சிறகுகள்' தொழில் மையத்தில் காலியாக உள்ள தொழில் முனைவு அலுவலர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் கூறியுள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டம் சார்பில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கட்டிகானப்பள்ளி பஞ்.,ல், 'மதி சிறகுகள் தொழில் மையம்' அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், திட்டத்தின் மூலம் கண்-டறியப்பட்ட தொழில் முனைவுகளுக்கும் மற்றும் பிற அரசு துறை சார்ந்த தொழில் கடன் திட்டங்கள் பெற்று தருவதற்கான சேவைகள், மாவட்டம் முழு-வதும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய ஊரக தொழில்களுக்கு தேவையான தொழில் திட்டம் தயார் செய்தல், நிதி சேவைக-ளுக்கு வழிவகுத்தல், திறன் வளர்ப்பு போன்ற பல பணிகள் மேற்-கொள்ளப்பட உள்ளன.
அதன்படி, தொழில் முனைவு நிதி அலுவலர் பணிக்கு அனுபவம் மிக்க முதுகலை பட்டம் பெற்ற, 40 வயதிற்கு உட்பட்டோர் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்ப படிவங்கள், www.krishnagiri.nic.in என்ற இணையதளத்தில் இருந்து, பதிவி-றக்கம் செய்து, விண்ணப்பித்தோ, நேரடியாக அல்லது தபால் மூலமாகவோ, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட திட்ட அலுவலகத்தில் வரும், 20, மாலை, 4:00 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்கலாம்.
மேலும் விபரங்களுக்கு, உதவி இயக்குனர் மற்றும் மாவட்ட செயல் அலுவலர், தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்கத்திட்டம் பகுதி 2 (வாழ்ந்து காட்டுவோம் திட்டம்), மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, (மகளிர் திட்டம்), மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம், கிருஷ்ணகிரி என்ற முகவரியிலும், 04343 296718 என்ற எண்-ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.