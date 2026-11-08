முன்னாள் படைவீரர்கள் கூட்டம் இருவருக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கல்
முன்னாள் படைவீரர்கள் கூட்டம் இருவருக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கல்
ADDED : நவ 07, 2026 03:47 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில், முன்னாள் படை வீரர்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தோர்களுக்கு, மூன்றாம் காலாண்டிற்கான சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை சார்ந்த முன்னாள் படைவீரர்கள், அவர்தம் குடும்பத்தை சார்ந்த நபர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை மனுக்களாக வழங்கி உள்ளனர். கடந்த கூட்டத்தில் பெறப்பட்ட மனுக்களில், நிலுவையில் உள்ளவை குறித்து ஆய்வு செய்து, அதில் முதல்கட்டமாக, 11 முக்கிய கோரிக்கைகள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தகுதி வாய்ந்த மனுக்கள் மீது எந்தவித தாமதமுமின்றி உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் தொடர்பாக, வாட்ஸ்ஆப் குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவில் அனைத்து முன்னாள் படைவீரர், விதவையர் இணைந்து கொள்ளலாம். இவ்வாறு, பேசினார்.தொடர்ந்து, 2 முன்னாள் படைவீரர்களது மகன்களை ராணுவ பணியில் சேர்த்தமைக்காக ஊக்கத்தொகை, 75,000 ரூபாய்க்கான காசோலையை கலெக்டர்
வழங்கினார்.