/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மின்சாரம் தாக்கி விவசாயி பலி
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:30 AM
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பாகலுார்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அடுத்த பாகலுார் அருகே கொடியாளத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்-ணப்பா, 65, விவசாயி; நேற்று முன்தினம் காலை, 7:00 மணிக்கு, தனது விவசாய நிலத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச, ராமப்பா என்பவரது விவசாய நிலத்தில் உள்ள பைப்லைனை திறக்க நடந்து சென்றார்.
அப்போது, அவ்வழியாக சென்ற மின்-சார கம்பியின் மீது நாரை ஒன்று அமர்ந்ததால், இரு மின்சார கம்பிகள் ஒன்றோடு ஒன்று உரசி தீப்பொறி ஏற்பட்டது. இதில் மின்சார கம்பி அறுந்து கிருஷ்ணப்பா மீது விழுந்தது. இதில் மின்சாரம் தாக்கி அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். பாகலுார் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.