/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/மின்சாரம் தாக்கி விவசாயி பலி
ADDED : ஆக 03, 2026 01:41 AM
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ஓசூர்: ஓசூர் அருகே, சொக்கநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் மதனகிரியப்பா, 66, விவசாயி; நேற்று முன்தினம் காலை, அப்பகுதியிலுள்ள தன் விவசாய நிலத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தார்.
அப்பகுதியில் இரும்பு பைப் ஒன்றை முட்டு கொடுத்து நிறுத்தி-யிருந்தனர். காற்றில் மின் ஒயர் இரும்பு கம்பி மீது உரசியதால், மின்கசிவு இருந்தது. இதை அறியாத மதனகிரியப்பா, இரும்பு கம்பி மீது கையை வைத்ததால் மின்சாரம் தாக்கி, சம்பவ இடத்தி-லேயே பலியானார். நல்லுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்