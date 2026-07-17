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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ முதல்போக நெல் சாகுபடி நாற்று நடவு பணிகளில் விவசாயிகள் தீவிரம்

முதல்போக நெல் சாகுபடி நாற்று நடவு பணிகளில் விவசாயிகள் தீவிரம்

முதல்போக நெல் சாகுபடி நாற்று நடவு பணிகளில் விவசாயிகள் தீவிரம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:41 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:41 AM

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கிருஷ்ணகிரி: முதல்போக நெல் சாகுபடிக்கு, நாற்று பறிப்பு மற்றும் நாற்று நடவு செய்யும் பணிகளில் விவசாயிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்-ளனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், முதல்போக கார் பருவத்தில், 3,400 ஹெக்டர் பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட உள்ளன. காவேரிப்பட்டணம் ஒன்றியம் குண்டலப்பட்டி, கால்வேஅள்ளி கிராம பகுதிகளில், முதல்போக நெல் சாகுபடிக்காக விவசாயிகள் நெல் நாற்று பறிப்பு மற்றும் நடவுப் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடு-பட்டு வருகின்றனர். பருவமழை பொய்த்து போன பின்பும், கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணையில், போதிய அளவு நீர் இருப்பு உள்ளதால் கடந்த மாதம் நாற்றுக்காக நெல்லை விதைத்து காத்திருந்தனர். தற்போது, கே.ஆர்.பி., அணையில் இருந்து சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால், வயல்களை உழவு செய்து, கால்வாயை சீர் செய்து, நாற்று பறிப்பது மற்றும் நாற்று நடும் பணிகளில் விவசா-யிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கால்வாய் வசதி இல்லாத விவசாயிகள், ஏரிகள், கிணறுகளில் இருந்து கிடைக்கும் நீரை பயன்படுத்தி சாகுபடி பணிகளை மேற்-கொண்டுள்ளனர்.

காலநிலை நெல் சாகுபடிக்கு ஏற்ற வகையில் இருப்பதால், உரம், விதை மற்றும் தொழிலாளர் கூலி உள்ளிட்ட உற்பத்தி செலவு உயர்ந்துள்ள நிலையிலும், நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில், விவசாயிகள் நெல் நாற்றை நடவு செய்து வரு-கின்றனர்.

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