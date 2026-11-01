7 வாரத்துக்கு பின் கொப்பரை விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
7 வாரத்துக்கு பின் கொப்பரை விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : அக் 31, 2026 05:38 AM
கிருஷ்ணகிரி:போச்சம்பள்ளி
ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், 7 வாரத்திற்கு பிறகு கொப்பரை
கிலோவுக்கு, 7 ரூபாய் அதிகரிப்பால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனை
கூடத்தில், இ-நாம் முறையில் கொப்பரை தேங்காய் ஏலம் நடந்தது. இதில்,
கொப்பரை தேங்காய் கிலோ ஒன்றுக்கு அதிகபட்சம், 161.10 ரூபாய்,
குறைந்தபட்சம், 50.01 ரூபாய், சராசரியாக கிலோ ஒன்று, 155 ரூபாய் என
மொத்தம், 29,746 கிலோ கொப்பரை, 42.08 லட்சம் ரூபாய்க்கு
விற்பனையானது. 179 விவசாயிகள் பயன்பெற்றனர். கடந்த மாதம்
சராசரியாக ஒரு கிலோ கொப்பரை, 148 ரூபாய்க்கு விற்ற நிலையில், இந்த
மாதம், கிலோவுக்கு, 7 ரூபாய் அதிகரித்து, 155 ரூபாய்க்கு
விற்பனையானது.
இதுகுறித்து போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனை
கூட கண்காணிப்பாளர் அருள்வேந்தன் கூறுகையில், ''தேசிய மின்னணு
வேளாண் சந்தை (இ--நாம்) முறையில், வேளாண் விளை பொருட்கள் விற்பனை
செய்யப்படுகிறது. ஏலத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து
வியாபாரிகள் பங்கேற்றனர். கடந்த, 7 வாரங்களாக கொப்பரை விலை இறங்கு
முகமாக இருந்த நிலையில், இந்த வாரம் கிலோவுக்கு, 7 ரூபாய்
அதிகரித்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். விற்பனை
செய்யப்பட்ட தொகை, உடனடியாக விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில்
செலுத்தப்பட்டது. மேலும், பருத்தி மற்றும் நெல் ஏலமும் மின்னணு
வர்த்தக முறையில் நடப்பதால், விவசாயிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி
கொள்ளலாம்,'' என்றார்.