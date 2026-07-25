'50 சதவீத மானியத்தில் விவசாயிகள் சோலார் மின்வேலி அமைக்கலாம்'
'50 சதவீத மானியத்தில் விவசாயிகள் சோலார் மின்வேலி அமைக்கலாம்'
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:32 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில், நேற்று விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமையில் நடந்தது. இதில் விவசாயிகள் கேள்விகளுக்கு அதிகாரிகள் பதில-ளித்த விபரம்:
விவசாயி ராமகவுண்டர்: ஆலங்கட்டி மழை மற்றும் சூறாவளி காற்றால் பாதிக்கும் மாங்காய்-களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வழங்க வேண்டும்.கலெக்டர் தினேஷ்குமார்: மாங்காய்க்கு இன்ஸ்-சூரன்ஸ் கேட்டு அரசுக்கு பரிந்துரை அனுப்பப்பட்-டுள்ளது.
அனுமந்தராசு: மாவட்டத்தில் யூரியா பற்றாக்-குறை உள்ளது. இருப்பு உள்ளதாக அறிவிப்பு பல-கையில் உள்ளது. ஆனால் உரம் இல்லை என்று சொல்கின்றனர்.
கலெக்டர்: மாவட்டத்தில், 1,400 டன் யூரியா இருப்பு உள்ளது. யூரியா கடைகளில் ஆய்வு மேற்-கொள்ளப்படும்.
முத்துக்குமார்: பாவக்கல் பகுதியில் கால்வாயில் உள்ள கல்வெட்டுகளை உடைத்துள்ளனர்.
கலெக்டர்: கல்வெட்டுகளை உடைத்தவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும். உடைத்த கல்-வெட்டு சீரமைக்கப்படும்.
தாசப்பா: ஜேகாருப்பள்ளி ஏரியில் வளர்ந்துள்ள சீமை கரிவேலம் மரங்களை அகற்றி, ஏரியை துார்வார வேண்டும்.
கலெக்டர்: ஜேகாருப்பள்ளி ஏரியில் நாட்டு கரி-வேல மரங்கள் மட்டுமே உள்ளன. நான் நேரில் வந்து பார்க்கிறேன்.
கண்ணப்பன்: ஆழியாளம் பகுதியில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும்.
கலெக்டர்: ஆழியாளம்
பகுதியில் தடுப்பணை கட்டி, துாள்செட்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் திட்டம் உள்ளது. விரைவில் தடுப்பணை கட்டப்படும்.
சக்தி சங்கர்: மல்லிகை பூக்களுக்கு சென்ட் தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும்.
கலெக்டர்: மகளிர் சுயஉதவிக்குழு மூலம் விவ-சாயிகள் தொழிற்சாலை அமைக்கலாம். 35 சத-வீத மானியம், 3 சதவீதம் வட்டி தள்ளுபடி வழங்-கப்படும்.
மாரியப்பன்: தளி பகுதியில் யானை, காட்டுப்பன்-றிகளின் அட்டகாசத்தை தடுக்க மின்வேலி அமைக்க வேண்டும்.
கலெக்டர்: யானைகளை தடுக்க, 65 கி.மீ., மின்-வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மீதம் உள்ள, 125 கி.மீ., மின்வேலி அமைக்கப்படும். விவசாயி கள், 50 சதவீத மானியத்தில் தங்கள் நிலங்களை சுற்றி சோலார் மின்வேலி அமைக்க முன்வரலாம்.
இவ்வாறு கூட்டம் நடந்தது.