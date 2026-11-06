பெஞ்சால் புயலால் தடுப்பணை சேதம் சீரமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
பெஞ்சால் புயலால் தடுப்பணை சேதம் சீரமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 06, 2026 01:43 AM
ஊத்தங்கரை: ஊத்தங்கரை அடுத்த, வெங்கடத்தாம்பட்டி பஞ்., சோளக்காப்பட்டியில் உள்ள கோத்தியாடம் பள்ளம் ஏரி தடுப்பணை, கடந்த, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் பெய்த பெஞ்சால் புயலால் சேதமடைந்தது.
இதனால் அப்பகுதி விவசாய நிலங்கள், நீரில் மூழ்கி பெரும் சேதம் ஏற்பட்டது. இந்த தடுப்பணை சோளக்காப்பட்டி, புதுார், படப்பள்ளி, பட்டக்கானுார், வெங்கடத்தாம்பட்டி ஆகிய பகுதியிலுள்ள விவசாய கிணறுகளின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக இருந்து வந்தது.தடுப்பணை உடைந்ததால், நீர் முழுவதும் வெளியேறியது. தற்போது தடுப்பணை பகுதியில் நீரின்றி வறண்டுள்ளது. இதனால் சுற்று வட்டார விவசாய கிணறுகளில் நீர் வறண்டு தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படும் நிலை உள்ளது. உடைந்த தடுப்பணையை உடனடியாக சரிசெய்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். தற்போது சரிசெய்யா விட்டால், அடுத்த மழைக்காலத்தில் தடுப்பணையில் தண்ணீரை தேக்க இயலாமல் போய்விடும். ஆகையால் மாவட்ட நிர்வாகம் போர்க்கால அடிப்படையில் உடனடியாக ஆய்வு செய்து, தடுப்பணையை சரி செய்ய கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.