/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ 24ல் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:50 AM
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கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரியில் வரும், 24-ம் தேதி விவசாயிகள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் நடக்கிறது.
இது
குறித்து, மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டத்தில், வரும், 24-ம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) காலை, 10:00 மணிக்கு
விவசாயிகள் குறைதீர் நாள் கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தின், 2வது
தளத்தில் நடக்கிறது. மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகிக்கிறார்.
இதில், வேளாண், கூட்டுறவு, வனத்துறை, மின்துறை, உட்பட அனைத்துறை
அலுவலர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். இக்கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கலந்து
கொண்டு, தங்கள் குறைகளை தெரிவித்து, நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.