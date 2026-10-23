பழுதான டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்றாததால் விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டம்
பழுதான டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்றாததால் விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டம்
ADDED : அக் 01, 2026 03:36 AM
தேன்கனிக்கோட்டை: தேன்கனிக்கோட்டையில், பழுதான டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்-றாமல் அலட்சியமாக இருந்த மின்வாரியத்தை கண்டித்து, விவசா-யிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை
யிலுள்ள அய்யூர் செல்லும் சாலையில், முனியப்பன் கோவில் அருகே, விவசாயி கள் பயிர் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். இதற்-காக, அப்பகுதியில் மின்வாரியம் மூலம் டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்-கப்பட்டு, விவசாய மின் இணைப்புகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன் டிரான்ஸ்பார்மர் பழுதானதால், விவ-சாய பயன்பாட்டிற்கு மின்சாரம் வழங்க முடியவில்லை.
அதனால், பூச்செடிகள் மற்றும் விவசாய சாகுபடியில் ஈடுபட்-டுள்ள விவசாயிகளால், போர்வெல்களை இயக்க முடியவில்லை. பயிர்கள் காய துவங்கின. இதை பார்த்து ஆத்திரமடைந்த விவசா-யிகள், 30க்கும் மேற்பட்டோர், நேற்று காலை தேன்கனிக்-கோட்டை - அய்யூர் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவல-றிந்த தேன்கனிக்கோட்டை இன்ஸ்பெக்டர் சாவித்திரி மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரி கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
வேறு பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல மின்வாரியம் வைத்திருந்த டிரான்ஸ்பார்மரை எடுத்து வந்து, பழுதான டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்றி விட்டு, அதை பொருத்தி மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அதனால், விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். சாலை மறியலால் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.