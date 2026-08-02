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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக்கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக்கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக்கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 02, 2026 02:31 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 02:31 AM

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ஊத்தங்கரை:ஊத்தங்கரை தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் முன், கூட்டுறவு பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக்-கோரி உழவர் உரிமை இயக்கத்தின் சார்பில், கண்டன ஆர்ப்-பாட்டம் நேற்று நடந்தது. இயக்க மாநில தலைவர் அருள் ஆறு-முகம் தலைமை வகித்தார்.

அப்‍போது அவர், 'கடந்த, 2026 சட்டசபை தேர்தல் பிரசாரத்-தின்போது, த.வெ.க., தலைவர் ஜோசப் விஜய், 'ஆட்சிக்கு வந்தால் விவசாயிகளின் கூட்டுறவு பயிர் கடன்கள் அனைத்தும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும்' என, வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால், தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்த பிறகு, பல்வேறு நிபந்தனை விதித்து, பயிர்க்கடன்களை அரசு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யவில்லை. வருகின்ற வேளாண் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியபடி, பயிர்க்கடன்களை நிபந்தனையின்றி முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், தமிழகம் முழுவதுமுள்ள விவசாயிகளை திரட்டி, மாநில அளவில் மாபெரும் போராட்-டத்தை முன்னெடுப்போம். விவசாய விளைபொருட்களுக்கு அரசு ஆதார விலையை நிர்ணயிக்க வேண்டும்' என்றார்.ஆர்ப்பாட்டத்தில், 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்-றனர்.

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