பயிர் காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:18 AM
ஓசூர்; ஓசூர் வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் புவ-னேஸ்வரி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் பயிர் இழப்புக-ளிலிருந்து, விவசாயிகளின் நலன் மற்றும் வாழ்-வாதாரத்தை பாதுகாப்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. தற்போது, 'எல்நினோ' தாக்கத்தால், தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படு-கிறது. அதனால், குறுவை மற்றும் மானாவாரி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதை கருத்தில் கொண்டு, நடப்பாண்டு காரீப் பரு-வத்தில், பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
எனவே, ஓசூர் வட்டார விவசாயிகள், ராகி பயி-ருக்கு ஏக்கருக்கு, 255 ரூபாயும், துவரை பயிருக்கு, 374 ரூபாயும் பிரீமியம் செலுத்தி, அடுத்த மாதம், 17ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்-ளலாம். கடன் பெறும் விவசாயிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் மூலமும் அல்-லது மக்கள் கணினி மையம் மூலமும் பயிர் காப்-பீடு செய்ய முடியும். சிட்டா, ஆதார், வங்கி கணக்கு புத்தகம், அடங்கல் ஆகியவை, பயிர் காப்பீடு செய்ய தேவைப்படும். மேலும் விபரங்க-ளுக்கு, அருகில் உள்ள வட்டார வேளாண் விரி-வாக்க மையத்தை அணுகலாம்.இவ்வாறு, அதில் தெரிவித்துள்ளார்.