ADDED : நவ 18, 2026 05:47 AM
கிருஷ்ணகிரி:ஆந்திர
மாநில வனப்பகுதியையொட்டி, 9 யானைகள் அட்டகாசம் செய்து வருகின்றன.
இக்கூட்டத்திலிருந்து பிரிந்த ஒற்றை பெண் யானை, பர்கூர்
காப்புக்காடு பகுதிக்கு நேற்று முன்தினம் வந்தது. நேரலக்கோட்டை
வழியாக ஜிகினி கொல்லை, பூமலை நகர், அங்கிநாயனப்பள்ளி உள்ளிட்ட
பகுதிகளில் சுற்றித்திரிந்தது.
நேற்று மாலை, வரட்டனப்பள்ளியை
ஒட்டிய வனப்பகுதிக்கு ஒற்றை யானை சென்றது. தன் கூட்டத்துடன் சேர
முடியாமல் சுற்றி வரும் ஒற்றை யானையை நேரலக்கோட்டை வழியாக ஆந்திர
வனப்பகுதிக்கு விரட்டும் பணியில் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு
வருகின்றனர். இரவு நேரங்களில் வனப்பகுதியை ஒட்டிய விவசாய
நிலங்களில் யாரும் வெளியில் வரவேண்டாம். ஆடு, மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு
அழைத்து செல்ல வேண்டாமென, வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
பர்கூர் சுற்று வட்டாரத்தில், 2வது நாளாக சுற்றித்திரியும் ஒற்றை யானையால் அப்பகுதி மக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.