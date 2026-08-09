அரசு ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
அரசு ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 02:56 AM
கிருஷ்ணகிரி: தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில், கிருஷ்ணகிரி அண்ணாதுரை சிலை அருகே, நேற்று காலை கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கூட்டமைப்பின் மாவட்ட தலைவர் துரை தலைமை வகித்தார். தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியர் சங்க மாவட்ட துணைத்தலைவர் சரவ-ணபவன் வரவேற்றார். தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியர் சங்க கூட்ட-மைப்பு செயலாளர் குணசேகரன், ஓய்வூதியர் சங்க, மாவட்ட செய-லாளர் முருகன், அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்க கூட்டமைப்பு பொரு-ளாளர் முனிரத்தினம் ஆகியோர், கோரிக்கை குறித்து பேசினர்.ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும். ஓய்வூ-திய சீரமைப்பு என்ற பெயரில், பார்லிமென்டில் நிறைவேற்றப்-பட்ட சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். பழைய ஓய்வூதிய திட்-டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். 70 வயதை கடந்த ஓய்வூதியர்க-ளுக்கு கூடுதலாக, 10 சதவீதம் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும்.
குடும்ப பாதுகாப்பு நிதியை, 1.50 லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும். ஓய்வு பெற்ற சத்துணவு, அங்கன்வாடி, கிராம உதவி-யாளர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் குறைந்தபட்சம், 7,850 ரூபாய் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உட்பட பல்வேறு கோரிக்-கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர். மாவட்ட இணை செயலாளர் ரங்கநாதன் நன்றி கூறினார்.