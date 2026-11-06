பெண்களை பாதுகாக்க 'உள்ளக குழு' அமைக்காத நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்
பெண்களை பாதுகாக்க 'உள்ளக குழு' அமைக்காத நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்
ADDED : நவ 06, 2026 01:52 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில் பெண்களை பாதுகாக்க, 'உள்ளக குழு' அமைக்காத அரசு, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு, 50,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர், வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில், 10க்கும் மேற்பட்ட ஆண், பெண் இருபாலரும் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் உள்ள அனைத்து பணி இடங்களிலும் பாலியல் வன்கொடுமையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டத்தின் படி, 'உள்ளக குழு' அமைக்க வேண்டும்.
அதன்படி, மாவட்டத்தில் அரசுத்துறை அலுவலகங்கள், தனியார் தொழிற்சாலைகள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள், கிராம ஊராட்சிகள், பள்ளிகள், கல்லுாரிகள், வங்கிகள், போலீஸ் ஸ்டேஷன், தொழில் நிறுவனங்கள், துணி, நகைக்கடைகள், டிபார்ட்மென்டல் ஸ்டோர், பயிற்சி, நிதி, சிறு குறு மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள், அமைப்புசாரா நிறுவனங்கள் முதலான அனைத்து பணி இடங்களிலும், 10க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் பணிபுரியும் பட்சத்தில், 4 நபர்கள் கொண்ட, 'உள்ளக குழு' அமைக்க வேண்டும். இக்குழு அமைக்கப்பட்டவுடன் அதன் விபரத்தை, https://www.tnswdposhicc.tn.gov.in என்கிற இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். குழு அமைக்கப்பட்டு அரசு விதிமுறைகளின் படி, புகார் பெட்டி வைக்கப்பட வேண்டும். மேலும், 'உள்ளக குழு' அமைக்காத, அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்கள், நிறுவனங்கள் மீது, 50,000 ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும், தொடர்புக்கு, மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், கிருஷ்ணகிரி என்கிற முகவரியிலும், 63845 01328 என்கிற எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.