/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மாசில்லா தீபாவளி குறித்து தீயணைப்பு துறை விளக்கம்
ADDED : நவ 07, 2026 03:46 AM
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கிருஷ்ணகிரி; பர்கூர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில், பர்கூர் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பழனி தலைமையில், விபத்து மற்றும் மாசு இல்லாத தீபாவளி கொண்டாடுவது குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பட்டாசுகளை வெடிக்கும் முறை, ஆபத்தில்லாத பட்டாசுகளை வெடிப்பது குறித்து விளக்கப்பட்டது. அரசின் அனுமதி பெற்ற தரமான பசுமை பட்டாசுகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.பட்டாசு வெடிக்கும் இடத்தில் வாளியில் மணல், நீர் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எளிதில் தீப்பிடிக்கும் ஆடைகளை அணியக் கூடாது. அரசு நிர்ணயத்த நேரங்களில் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும். தீ விபத்துகளுக்கு 101, 112 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
தலைமை ஆசிரியர் சாந்தி, ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.