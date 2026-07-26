/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பாண்டுரங்க ருக்மணி கோவில் பிரமோற்சவ விழா கொடியேற்றம்
பாண்டுரங்க ருக்மணி கோவில் பிரமோற்சவ விழா கொடியேற்றம்
பாண்டுரங்க ருக்மணி கோவில் பிரமோற்சவ விழா கொடியேற்றம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:23 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அடுத்த, அக்ரஹாரம், சிவாஜி நகரிலுள்ள ருக்-மணி சமேத பாண்டுரங்கர் கோவிலின், 90வது ஆண்டு பிரம்-மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. நேற்று, காலை கணபதி ஹோமதுடன் துவங்கிய விழா வரும், 31 வரை, 7 நாட்கள் நடக்கிறது.
தினந்தோறும், இரவு, பகல் முழுவதும் நாம பஜனைகள் நடக்கும். வரும், 29ல், இக்கோவிலுக்கு அருகிலுள்ள, பவானி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது. தொடர்ந்து, சத்திர-பதி சிவாஜி ஜெயந்தி விழாவும் நடக்கிறது. வரும், 30 காலை, 9:00 மணியளவில் ருக்மணி, பாண்டுரங்கர் திருக்கல்யாணமும் மாலை, உற்சவ மூர்த்திகளின் கிருஷ்ணகிரி நகர்வலமும் நடக்கி-றது. வரும், 31 மதியம், 1:00 மணிக்கு, மஹா மங்கள ஆரத்தி-யுடன் விழா நிறைவடைகிறது. இதில், அன்னதானமும் நடக்க-வுள்ளதாக விழாக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.