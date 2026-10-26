கே.ஆர்.பி., அணையில் 2,450 கன அடி நீர் திறப்பு 2வது நாளாக தொடரும் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை
கே.ஆர்.பி., அணையில் 2,450 கன அடி நீர் திறப்பு 2வது நாளாக தொடரும் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 19, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:20 PM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணையில் இருந்து வினாடிக்கு, 2,450 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால், 5 மாவட்ட மக்களுக்கு, வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை, 2வது நாளாக நீடிக்கிறது.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தென்பெண்ணை ஆற்று நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால், கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணைக்கு நீர்வரத்து நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு, 1,679 கன அடியாக இருந்தது. அணையின் மொத்த கொள்ளளவான, 52 அடியில், 50 அடியை நீர்மட்டம் எட்டியதால், அணையிலிருந்து வினாடிக்கு, 2,253 கன அடிநீர் திறக்கப்பட்டு, வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
நேற்று அணைக்கு நீர்வரத்து, 1,859 கன அடியாக அதிகரித்த நிலையில், 2,450 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டது. இதில் பாசன கால்வாய்கள் வழியாக, 162 கன அடி, 3 மணல் போக்கி சிறிய மதகுகள் வழியாக, 2,288 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. இதனால், அணை பூங்காவிற்கு செல்லும் தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்தப்படி, தென்பெண்ணையாற்றில் தண்ணீர் சீறிப்பாய்ந்து செல்கிறது.
இதனால், அணைக்குள் செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்பெண்ணை ஆறு கடந்து செல்லும், பெரியமுத்துார், திம்மாபுரம், சுண்டேகுப்பம், காவேரிப்பட்டணம், கால்வேஹள்ளி, பெண்ணேஸ்வரமடம், சவுட்டஹள்ளி, தளிஹள்ளி உள்ளிட்ட கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலுார் உள்ளிட்ட, 5 மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை, 2வது நாளாக தொடர்வதாக, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மேலும், தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோர மக்கள், ஆறு மற்றும் நீர்நிலைகளை கடக்கவோ, கால்நடைகளை ஆற்று பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லவோ கூடாது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கெலவரப்பள்ளி அணை, கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணை, பாரூர் பெரிய ஏரி உள்ளிட்ட, 6 இடங்களில் மணல் மூட்டைகள் தயார் நிலையிலும், கே.ஆர்.பி., அணையில் மட்டும், 2,000 மணல் மூட்டைகள் தயார் நிலையில் வைத்துள்ளதாக தெரிவித்தனர்.