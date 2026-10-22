துப்பாக்கி சூட்டில் பலியான 4 பக்தர்கள் நினைவு துாணில் தீபமேற்றி மலரஞ்சலி
துப்பாக்கி சூட்டில் பலியான 4 பக்தர்கள் நினைவு துாணில் தீபமேற்றி மலரஞ்சலி
ADDED : அக் 11, 2026 02:17 AM
தேன்கனிக்கோட்டை: தேன்கனிக்கோட்டை
யில், 1990 அக்., 10ல், அயோத்தில் ராமர் கோவில் கட்ட வலியுறுத்தி நடந்த ஸ்ரீராமஜோதி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்கள் மீது, போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் சங்கர், பாபு, நரசிம்மைய்யா, திம்மராயன் ஆகிய, 4 ராம பக்தர்கள் உயிரிழந்தனர். அவர்களது, 36ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி, தேன்கனிக்கோட்டை கோட்டை வாசல் நான்கு ரோடு நினைவு சின்னம் அருகே நேற்று நடந்தது. முன்னதாக, தேன்கனிக்கோட்டை ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் இருந்து, கோட்டை வாசல் நினைவு சின்னம் வரை, ஹிந்து அமைப்பினர் ஜோதியை ஏந்தி ஊர்வலமாக வந்தனர்.
தொடர்ந்து, துப்பாக்கி சூட்டில் பலியானவர்களின் நினைவு துாணில் மோட்ச தீபம் ஏற்றி மலரஞ்சலி செலுத்தினர். கிருஷ்ணகிரி, பா.ஜ., மேற்கு மாவட்ட முன்னாள் தலைவர் நாகராஜ், மாவட்ட தலைவர் நாராயணன், அகில இந்திய விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் வட தமிழக மாநில இணை செயலாளர் விஷ்ணுகுமார், பஜ்ரங்தள் மாநில அமைப்பாளர் கிரண், மாவட்ட செயலாளர் மஞ்சுநாத், ஆர்.எஸ்.எஸ்., மாவட்ட இணை செயலாளர் முனிரெட்டி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். தேன்கனிக்கோட்டை இன்ஸ்பெக்டர் சாவித்திரி தலைமையில், போலிசார் பாதுகாப்பு பணியில்
ஈடுபட்டனர்.