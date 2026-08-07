/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஏரிக்கரையில் ரூ.1.50 கோடியில் நடைபாதை, பூங்கா திறப்பு
ஏரிக்கரையில் ரூ.1.50 கோடியில் நடைபாதை, பூங்கா திறப்பு
ஏரிக்கரையில் ரூ.1.50 கோடியில் நடைபாதை, பூங்கா திறப்பு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:16 AM
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தேன்கனிக்கோட்டை: தேன்கனிக்கோட்டை டவுன் பஞ்., உட்பட்ட யாரப் தர்கா அருகே பெரிய ஏரிக்கரையில், 1.50 கோடி ரூபாயில் நடைபாதை மற்றும் பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதை, தளி, இ.கம்யூ., - எம்.எல்.ஏ., ராமச்சந்திரன் நேற்று, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார். குழந்தைகள் விளையாடவும், முதியவர்கள், இளைஞர்கள் வாக்கிங் செல்லலாம். தேன்கனிக்கோட்டை டவுன் பஞ்., தலைவர் சீனி-வாசன், துணைத்தலைவர் அப்துல்கலாம் உட்பட பலர் பங்கேற்-றனர்.