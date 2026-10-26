கர்நாடகாவிற்கு எம்.சாண்ட், ஜல்லி கடத்தல் 4 லாரிகள் பறிமுதல்; 3 டிரைவர்கள் கைது
கர்நாடகாவிற்கு எம்.சாண்ட், ஜல்லி கடத்தல் 4 லாரிகள் பறிமுதல்; 3 டிரைவர்கள் கைது
ADDED : அக் 20, 2026 02:30 AM
பாகலுார்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அடுத்த பாகலுார் அருகே தேவீரப்பள்ளி சாட்டிலைட் டவுன் ரிங்ரோட்டில், பாலிகானப்பள்ளி வி.ஏ.ஓ., பிரபாகரன் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் வாகன சோதனை செய்தனர்.
அவ்வழியாக அடுத்தடுத்து வந்த, 4 டிப்பர் லாரிகளை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது, தமிழக அரசின் தடையை மீறி, வெங்கடேஷ்புரம் மற்றும் பாகலுார் பகுதிகளிலிருந்து, கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருக்கு, 3 லாரிகளில், 12 யூனிட் ஜல்லியும், ஒரு லாரியில், 6 யூனிட் எம்.சாண்டும் கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.லாரிகளை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், பாகலுார் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தனர். வி.ஏ.ஓ., பிரபாகரன் புகார் படி, லாரி டிரைவர்களான பாகலுார் அருகே சூடாபுரம் ஜீவா நகரை சேர்ந்த மாதேஷ், 40, நாமக்கல் மாவட்டம், குமாரபாளையம் அம்மன் நகர் மேல்வீதியை சேர்ந்த முருகன், 41, பீஹார் மாநிலத்தை சேர்ந்த தினேஷ் யாதவ், 42, ஆகிய மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மேலும், லாரி உரிமையாளர்களான பாகலுார் அருகே சூடாபுரம் ஜீவா நகரை சேர்ந்த ரங்கநாதன், அதே பகுதியை சேர்ந்த செல்வம், பெங்களூருவை சேர்ந்த மாதவ்ரெட்டி மற்றும் மற்றொரு லாரியின் டிரைவர், உரிமையாளரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.