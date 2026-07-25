ஏரியில் தண்ணீர் அருந்தி விட்டு குட்டிகளுடன் விளையாடிய நரிகள்
ஏரியில் தண்ணீர் அருந்தி விட்டு குட்டிகளுடன் விளையாடிய நரிகள்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:32 AM
தேன்கனிக்கோட்டை; தேன்கனிக்கோட்டை அருகே, ஏரியில் தண்ணீர் குடிக்க வந்த நரிகள் கூட்டம், அதன் குட்டிகளுடன் விளையாடி மகிழ்ந்தன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் வனக்கோட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட அய்யூர் காப்புக்காட்டில் யானை, காட்டெருமை, நரி, மான் உள்ளிட்ட பல்வேறு வன உயிரினங்கள் உள்ளன. இவை, அய்யூர் வன சோதனைச்சாவடி-யிலிருந்து, பெட்டமுகிலாளம் செல்லும் சாலை-யோரம் உள்ள சாமை ஏரியில் தினமும் தண்ணீர் குடிக்க வருவது வழக்கம். இதை அவ்வழியாக செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் கண்டு ரசித்து செல்கின்றனர்.கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, குட்டிகளுடன் சாமை ஏரியில் தண்ணீர் குடிக்க வந்த நரி கூட்டம், தாகத்தை தீர்த்த பின், ஏரிக்கரையில் நீண்ட நேரம் குட்டிகளுடன் ஆனந்தமாக விளை-யாடின. இந்த காட்சிகளை பொதுமக்கள் வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டுள்ளனர். இது அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறது.
இதற்கிடையே, தேன்கனிக்கோட்டை வனச்சர-கத்தில், தாயை பிரிந்த குட்டி யானை சுற்றித்திரி-கிறது. இது அடிக்கடி கிராமப்புறங்களில் புகுந்து விடுகிறது. கடந்த இரு நாட்களாக, தேன்கனிக்-கோட்டை அருகே, மாரச்சந்திரம் கிராமத்திற்கு குட்டி யானை வந்து சென்றது. அதனுடன் நீண்ட நேரம் விளையாடிய இளைஞர்கள், பின்னர் வனப்பகுதி நோக்கி விரட்டினர்.