நகையை அடகு வைத்து மோசடி 'மாஜி' மேலாளர் சிக்கினார்

UPDATED : அக் 25, 2026 11:04 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:24 PM
போச்சம்பள்ளி: நகையை, அடகு வைத்து மோசடி செய்த தனியார் நிதி நிறுவன முன்னாள் மேலாளர் பிரசாந்த், 37, கைது செய்யப்பட்டார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், மருதேரியை சேர்ந்தவர் கூலித்தொழிலாளி பூபதி, 43. இவர், கடந்த ஆண்டு ஆக., 12ல், போச்சம்பள்ளி, காவேரிப்பட்டணம் சாலையில் இயங்கும், 'முத்துாட் பின்கார்ப்' நிதி நிறுவனத்தில், 31.6 கிராம் தங்க நகையை அடகு வைத்து, 2.14 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றார்.
கடந்த, 8ல் நகையை மீட்க, அந்த நிறுவனத்துக்கு சென்றபோது, 'பூபதி பெயரில் அடமானம் வைக்கப்படவில்லை. சதீஷ் பெயரில் வைக்கப்பட்டுள்ளது' என, மேலாளர் சிவக்குமார் தெரிவித்தார். போச்சம்பள்ளி போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், 'அந்த நிதி நிறுவனத்தில், ஆறு மாதங்களுக்கு முன் மேலாளராக பணியாற்றிய ஊத்தங்கரையை சேர்ந்த பிரசாந்த் என்பது தெரிந்தது. அவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'பூபதி பெயரில், நகையை அடகு வைக்காமல், தர்மபுரி மாவட்டம், கோலிஹள்ளியைச் சேர்ந்த சதீஷ், 43, என்பவர் பெயரில் அடமானம் வைத்த பிரசாந்த், கூடுதலாக, 90,000 ரூபாய் கடன் பெற்று, மோசடி செய்துள்ளார்' என்றனர்.