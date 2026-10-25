27,39,766 பேர் இலவச பஸ் பயணம்

ADDED : அக் 24, 2026 04:14 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், அரசு போக்குவரத்து கழகம் (தர்மபுரி மண்டலம்) சார்பில் கடந்த 2-ம் தேதி முதல் 14-ம் தேதி வரை, 60 புறநகர் பஸ்கள் மூலம், 6,923 பெண்கள், 31 திருநர்கள் மற்றும், 452 மாற்றுத்திறனாளிகளும், 206 டவுன் பஸ்கள் மூலம், 26,87,487 பெண்கள், 3,644 திருநர்கள் மற்றும் 5,297 மாற்றுத்திறனாளிகளும், 1 மலைப்-பாதை பஸ் மூலம் 4,804 பெண்கள், 1 திருநர் மற்றும் 2 மாற்றுத்திறனாளிகளும், 4 எல்.எஸ்.எஸ்., பஸ்கள் மூலம், 31,104 பெண்கள், 21 திருநர்கள் என மொத்தம், 27,39,766 பேர் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இத்திட்டத்தால், மகளிர் எளிதில் அணுகக்கூடிய பொதுபோக்குவரத்து வசதி பெருமளவில் கிடைக்கும். மேலும், மாணவியர் தொலைதுா-ரத்தில் உள்ள கல்லுாரிகளுக்கு செல்லவும், மகளிர் மற்றும் திருநர் தங்கள் பணியிடங்க-ளுக்கு செல்லவும், மருத்துவம் மற்றும் அத்தியா-வசிய சேவைகளுக்கும் கட்டணமின்றி பஸ்-களில் பயணிக்க இயலும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.