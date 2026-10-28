/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/இலவச மருத்துவ முகாம்
ADDED : அக் 28, 2026 05:54 AM
அ நிறம் | அளவு
ஓசூர்: ஓசூர் அடுத்த உனிசேநத்தம் கிராமத்தில், தேவகானப்பள்ளி அரசு கால்நடை மருத்துவமனை மற்றும் டைட்டன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் நிறுவனம் 'டீல்' சார்பில், இலவச கால்நடை மருத்துவ முகாம் நேற்று நடந்தது.
ஓசூர் கால்நடை உதவி இயக்குனர் டாக்டர் தீபா மற்றும் டீல் நிறுவன சமூக பொறுப்புணர்வு திட்ட அதிகாரி பிரபு ஆகியோர், முகாமை துவக்கி வைத்தனர். கால்நடை உதவி மருத்துவர்கள் வித்யா, செல்வி ஆகியோர், 700க்கும் மேற்பட்ட ஆடு, மாடுகளுக்கு இலவச மருத்துவ பரிசோதனை செய்து சிகிச்சையளித்தனர்.மேலும், 'டீல்' நிறுவனத்தின் சமூக மேம்பாட்டு நிதி மூலம், கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. நிறுவன சமூக மேம்பாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் கோமதி, ஷியாம் பிரசாத், ஷாத் மற்றும் வினோத்குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.