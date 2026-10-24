ஏரியில் கொட்டப்படும் குப்பை: குடிநீர் ஆதாரம் அழியும் அபாயம்
ஏரியில் கொட்டப்படும் குப்பை: குடிநீர் ஆதாரம் அழியும் அபாயம்
UPDATED : அக் 23, 2026 06:42 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:40 AM
ஊத்தங்கரை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த, எக்கூர் பஞ்., சாமாச்சி கொட்டாய் கிராம பகுதியில், 70 ஏக்கரில் பூசகவுண்டன் ஏரி அமைந்துள்ளது.
இதில் பஞ்., நிர்வாகமே குப்பையை கொட்டி வருவதால், கடுமையான நீராதாரம் மாசடைந்து வருவதாகவும், அப்பகுதியில் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.இந்த ஏரி, இப்பகுதி மக்களின் விவசாய தேவைகளுக்கும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்திற்கும் மிக முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது. குறிப்பாக, ஏரியை சுற்றியுள்ள சாமாச்சிக்கொட்டாய், காந்தி நகர், பூசாரிக்
கொட்டாய், எக்கூர் மற்றும் மகனுார்பட்டி உள்பட பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்த நுாற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள், தங்களது குடிநீர் மற்றும் அன்றாட தேவைகளுக்கு, இந்த ஏரியின் நிலத்தடி நீரையே நம்பி உள்ளனர்.
பஞ்., பகுதியில் சேகரமாகும் குப்பை அனைத்தையும், பஞ்., நிர்வாகமே இந்த ஏரியில் கொட்டி வருகிறது. இதனால் ஏரியில் குப்பை தேங்கி, துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், ஈ, கொசு உற்பத்தியாகி டெங்கு, மலேரியா போன்ற தொற்று நோய் பரவும் அபாயமும், மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் கால்நடைகள் இந்த குப்பையை உட்கொள்வதால், அவையும் நோய்த்தொற்றுக்கு ஆளாகி உயிரிழக்கும் அபாயமும் உள்ளது.
இது குறித்து பலமுறை சம்பந்தப்பட்ட பஞ்., மற்றும் பி.டி.ஓ.,க்களிடம் முறையிட்டும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு, பூசகவுண்டன் ஏரியில் குப்பை கொட்டுவதை முழுமையாக தடை செய்து, ஏற்கனவே கொட்டிய குப்பையை அகற்றி, ஏரியை துாய்மை படுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க, அக்கிராம மக்களும், விவசாயிகளும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து ஊத்தங்கரை பி.டி.ஓ., தவமணியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அவர், ''பூசகவுண்டன் ஏரியில் பஞ்., நிர்வாகம் குப்பை கொட்டி வருவது இதுவரை எனக்கு தெரியவில்லை. நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து, ஏரியில் கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பையை அகற்றி, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.