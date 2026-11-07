குந்தாரப்பள்ளி வாரச்சந்தையில் ரூ.7 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
குந்தாரப்பள்ளி வாரச்சந்தையில் ரூ.7 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:03 PM
கிருஷ்ணகிரி: தீபாவளியை முன்னிட்டு குந்தாரப்பள்ளி வாரச்சந்தையில் இன்று (நவ.,6), 7 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையானது.
கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள குந்தாரப்பள்ளி வாரச்சந்தையில், வெள்ளிக்கிழமை தோறும் ஆடு, மாடு, கோழி விற்பனை நடந்து வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, இன்று நடந்த வாரச்சந்தையில் கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, வேலுார், திருவண்ணாமலை, சேலம், திருச்சி மற்றும் கர்நாடகா, ஆந்திரா பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் செம்மறி ஆடு, வெள்ளாடு, மறிக்கை என, 10,000க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்திருந்தனர்.
ஆடுகளை வாங்க, தமிழகம் மட்டுமின்றி, கர்நாடகா, ஆந்திரா மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் வந்திருந்தனர். ஒரு கிடா ஆடு, 13,000 முதல், 27,000 ரூபாய் வரையும், பெண் ஆடு, 9,000 முதல், 15,000 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. கடந்த மாதத்தைவிட ஒரு ஆடு, 1,000 ரூபாய் முதல், 5,000 ரூபாய் வரை விலை அதிகரித்ததால், ஆடு வளர்ப்பு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
மேலும், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் ஆடுகளை அதிகம் வாங்கி சென்றதால், இன்று ஒரே நாளில், 7 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.