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ஆடி மாத ஏகாதசியையொட்டி பெருமாள் அலங்காரத்தில் அம்மன்
ஆடி மாத ஏகாதசியையொட்டி பெருமாள் அலங்காரத்தில் அம்மன்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:25 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூரிலுள்ள தேன்கனிக்கோட்டை சாலையில், சப்-கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரே, ஓம்சக்தி அம்மன் கோவில் உள்ளது. இங்கு ஆடி மாத ஏகாதசியை முன்னிட்டு, நேற்று காலை, 6:00 மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு, அம்-மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
பெருமாள் அலங்காரத்தில் அம்மன் பக்தர்களுக்கு அருள்பா-லித்தார். நண்பகல், 12:00 மணிக்கு கோவில் நடை சாத்தப்பட்-டது. மீண்டும் மாலை, 4:00 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜை நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.